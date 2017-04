U.S. Cotton Crop, 2016-17 PLANTED ACRES Thou. HARV. ACRES Thou. YIELD PER HARV. ACRE Lb. 5-YEAR AVG. YIELD Lb. 480- POUND BALES Thou. UPLAND SOUTHEAST 2,170 2,129 862 871 3,825 Alabama 345 343 987 844 705 Florida 102 100 960 803 200 Georgia 1,180 1,170 903 910 2,200 North Carolina 280 260 665 821 360 South Carolina 190 184 678 819 260 Virginia 73 72 667 941 100 MID-SOUTH 1,490 1,458 1,101 1,012 3,345 Arkansas 380 375 1,075 1,047 840 Louisiana 140 137 911 992 260 Mississippi 435 430 1,228 1,067 1,100 Missouri 280 266 1,029 1,035 570 Tennessee 255 250 1,104 880 575 SOUTHWEST 5,987 5,521 738 626 8,491 Kansas 32 31 1,099 664 71 Oklahoma 305 290 1,026 665 620 Texas 5,650 5,200 720 624 7,800 WEST 233 224 1,586 1,496 740 Arizona 120 118 1,586 1,514 390 California 66 65 1,846 1,652 250 New Mexico 47 41 1,171 995 100 TOTAL UPLAND 9,880 9,332 844 806 16,401 TOTAL ELS 195 190 1,411 1,443 558 Arizona 15 13 720 955 20 California 155 154 1,527 1,516 490 New Mexico 8 8 997 870 16 Texas 17 15 1,024 920 32 ALL COTTON 10,075 9,522 855 822 16,959 Source: USDA-NASS January Annual Crop Production Report.